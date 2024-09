PM cai do cavalo e morre antes do Desfile de 7 de Setembro em SP - O Liberal

Brasil e Mundo PM cai do cavalo e morre antes do Desfile de 7 de Setembro em SP

O subtenente da Polícia Militar de São Paulo Paulino Cristovam da Silva, de 52 anos, morreu na manhã deste sábado, 7, após sofrer uma queda do cavalo com o qual participaria do Desfile Cívico-Militar pela Proclamação da Independência, no Sambódromo do Anhembi, Zona Norte de São Paulo.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) lamentou o ocorrido e informou que a causa da morte está sendo investigada pela Polícia Militar, que afirma estar prestando apoio aos familiares. Não se sabe se a queda foi motivada por um mal súbito ou se foi o que provocou a morte do policial.

Silva tinha 32 anos de corporação e atuava no Regimento de Polícia Montada (Cavalaria). Sua promoção a subtenente foi publicada no Diário Oficial de São Paulo na última sexta-feira, 6.

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que esteve presente no evento, se manifestou pelo Instagram.

“Meus mais sinceros sentimentos pela morte do subtenente Paulino Cristovam da Silva, que sofreu um triste acidente a cavalo a caminho do Desfile Cívico-Militar pela Proclamação da Independência, no Anhembi. Que neste momento Deus conforte familiares e amigos”, escreveu.