Planalto inclui foto de Bolsonaro na galeria de presidentes

O Palácio do Planalto incluiu nesta quarta-feira, 3, a foto do presidente Jair Bolsonaro (PSL) na galeria de presidentes, localizada na entrada do edifício governamental. A imagem colorida difere das outras, em preto e branco. No registro oficial, feito por Alan Santos, Bolsonaro aparece sorrindo com a faixa presidencial.

Normalmente a imagem colorida tem sido usada para destacar o atual presidente dos antecessores. Em dezembro do ano passado, foi incluído um retrato colorido do ex-presidente Michel Temer, a apenas 21 dias do fim do seu mandato. No início deste ano, o Planalto trocou a foto por uma versão em preto e branco, logo após a posse de Jair Bolsonaro.

Não há regra para a afixação da imagem, mas normalmente elas são colocadas depois que os mandatos terminam. A ex-presidente Dilma Rousseff, no entanto, teve sua foto colocada na parede logo no início do seu governo. Ela pediu a retirada da imagem no mesmo dia e só voltou a figurar na galeria em outubro de 2016, depois de já ter saído da presidência por causa de um impeachment.

O Planalto também atualizou anteriormente a placa lateral com as informações sobre os presidentes, com as datas do final da gestão Temer e do início do governo Bolsonaro.