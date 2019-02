Planalto confirma previsão de alta hospitalar de Bolsonaro para esta quarta-feira

O Planalto confirmou a previsão de que o presidente Jair Bolsonaro terá alta do Hospital Albert Einstein nesta quarta-feira, dia 13. Assessores aguardam uma nova avaliação médica para organizar o retorno dele a Brasília.

“Se os médicos derem condições, há previsão de alta. Há uma boa possibilidade disso (de ter alta hoje)”, disse ao Broadcast Político o porta-voz da Presidência, Otávio do Rêgo Barros.

No hospital, Bolsonaro está com a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, e o filho Carlos Bolsonaro. pela manhã, ele se alimentou com pão francês, dois biscoitos de água e sal e fruta cozida. De acordo com o Planalto, o presidente está em boas condições de saúde e se sentindo “muito bem”.

Bolsonaro completou 17 dias internado. Ele passou por uma cirurgia de reconstrução do trânsito intestinal, a terceira desde a facada recebida durante campanha eleitoral.

Ainda não há informações sobre divulgação de boletim médico, que deve ser disponibilizado após a alta. Do hospital, Bolsonaro deve seguir diretamente para o aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, e embarcar para Brasília. Na capital federal, ele ficará alguns dias em sua residência, no Palácio da Alvorada, para só depois voltar a despachar do Palácio do Planalto.

Mourão

O vice-presidente Hamilton Mourão disse que Bolsonaro está “recuperado, capacitado e com determinação para assumir tarefas”. “Temos a alegria de saber que no início da tarde de hoje o presidente Jair Bolsonaro está retornando”, disse o vice durante o Seminário de Abertura do Ano de 2019 da Revista Voto, em Brasília.