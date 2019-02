Planalto: Bolsonaro está bem humorado e não fez menção à alta médica

O presidente Jair Bolsonaro passou a tarde no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, com bom humor e não fez qualquer menção à alta médica, de acordo com a assessoria de imprensa do Palácio do Planalto.

O presidente pediu ainda para repetir no jantar o cardápio que comeu no almoço: sopa, macarrão leve à bolonhesa e fruta cozida. À tarde, Bolsonaro tomou um lanche com chá, torrada e bolacha. Especialistas em cirurgias como a dele dizem que a evolução da alimentação é um dos pontos-chave para a melhora do quadro dos pacientes.

Bolsonaro tem tido “boa evolução clínica” e o quadro pulmonar dele encontra-se em resolução, de acordo com o boletim médico divulgado no fim da tarde.

Hoje, Bolsonaro não despachou nem teve visitas de ministros. Como o Broadcast Político relatou ontem à noite, a previsão da equipe médica é que ele tenha o aval para alta já nesta quarta-feira, 13. O Planalto não comenta e se limita a dizer que a liberação “segue em avaliação”.