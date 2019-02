Planalto: boletim médico de Bolsonaro não será acompanhado de coletiva

A divulgação do boletim médico referente ao estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro está mantida para as 17 horas desta terça-feira, 12. Porém, hoje o texto não será acompanhado de coletiva de imprensa do porta-voz da Presidência, Otávio do Rêgo Barros.

A assessoria de imprensa do Palácio do Planalto não informou o motivo da não realização da coletiva.

No início da tarde, ao Broadcast Político, o médico Antonio Luiz Macedo reafirmou que trabalha com a previsão de alta de Bolsonaro para amanhã e que o presidente está “excelente”.