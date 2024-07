Política Planalto apura morte de segurança de Alckmin e tiro no Palácio da Alvorada

Entre maio e junho deste ano, dois militares que cuidavam da segurança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e de seu vice, Geraldo Alckmin (PSD), tentaram cometer suicídio com as próprias armas, segundo apuração da revista Veja confirmada pelo Estadão.

Um dos militares, que guardava o Palácio da Alvorada, a residência oficial de Lula, tentou tirar a própria vida depois de se separar-se da esposa. Ele acertou um tiro no próprio peito, que não o matou.

O segundo caso é de um militar que cuida do palácio do Jaburu, residência oficial do vice-presidente, que acabou tirando a própria vida. Não se sabe onde foi o tiro e nem a razão para a tragédia.

A segurança de Lula e de Alckmin passará por mudanças e substituições. A ideia é que militares mais experientes sejam escalados, e a guarda presidencial passará a olhar para a saúde mental de seus soldados com mais cuidado. O Exército está investigando as duas fatalidades.

Onde buscar ajuda?

Se você está passando por sofrimento psíquico ou conhece alguém nessa situação, veja abaixo onde encontrar ajuda:

Centro de Valorização da Vida (CVV)

Se estiver precisando de ajuda imediata, entre em contato com o Centro de Valorização da Vida (CVV), serviço gratuito de apoio emocional que disponibiliza atendimento 24 horas por dia. O contato pode ser feito por e-mail, pelo chat no site ou pelo telefone 188.

Canal Pode Falar

Iniciativa criada pelo Unicef para oferecer escuta para adolescentes e jovens de 13 a 24 anos. O contato com o Canal Pode Falar pode ser feito pelo WhatsApp, de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h.

SUS

Os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) são unidades do Sistema Único de Saúde (SUS) voltadas para o atendimento de pacientes com transtornos mentais. Há unidades específicas para crianças e adolescentes. Na cidade de São Paulo, são 33 Caps Infantojuventis e é possível buscar os endereços das unidades nesta página.

Mapa da Saúde Mental

O site Mapa da Saúde Mental traz mapas com unidades de saúde e iniciativas gratuitas de atendimento psicológico presencial e online. Disponibiliza ainda materiais de orientação sobre transtornos mentais.