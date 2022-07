PL cancela 40 mil inscrições falsas para convenção de Bolsonaro no Rio

O PL cancelou cerca de 40 mil das 50 mil inscrições para a convenção que vai oficializar a candidatura do presidente Jair Bolsonaro à reeleição. O evento vai ocorrer no domingo, 24, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. A medida foi tomada após uma articulação de boicote de opositores ao presidente.

O partido afirmou ainda que vai entrar com uma representação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para investigar tentativas de invasão à plataforma de inscrições. Técnicos contratados pela sigla vão filtrar as inscrições falsas, feitas por cidadãos contrários ao governo. A legenda também diz que armazenou os protocolos de internet (IP) e poderá tomar medidas legais se verificar a ocorrência de crime.

Segundo a sigla, 10 mil inscrições foram confirmadas. O ginásio do Maracanãzinho tem capacidade para 12 mil lugares. “Foi feita uma triagem das inscrições falsas e os QR Code cancelados com o uso de ferramentas próprias, por meio de inteligência artificial.”

Como mostrou o Estadão, usuários da internet organizaram um movimento coordenado e reservaram ingressos disponíveis na internet. As entradas eram gratuitas. O objetivo não era comparecer ao evento, mas esvaziá-lo. Os convites esgotaram. No WhatsApp e pelas redes sociais, grupos difundiram mensagens estimulando as inscrições em massa.

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), aliada do presidente Jair Bolsonaro, enviou uma representação para que a Polícia Federal investigue uma suposta sabotagem ao evento.