Pimenta diz que reforma ministerial deve ser concluída nas próximas horas com PP e Republicanos

O ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Presidência da República, Paulo Pimenta, afirmou no período da tarde desta segunda-feira, 4, que a reforma ministerial deve ser concluída pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, “nas próximas horas” e que PP e Republicanos estarão integrados à base do governo a partir das mudanças na Esplanada dos Ministérios.

Em entrevista ao telejornal GloboNews Mais, do canal de notícias GloboNews, Pimenta disse que os dois partidos comporão a base porque tomaram a iniciativa de procurar o governo e manifestar disposição e interesse. “As conversas estão acontecendo; acredito que nas próximas horas nós vamos poder concluir esse processo todo”, comentou.

Pimenta afirmou, no entanto, que essas “próximas horas” podem ser estendidas por “mais de duas mãos”. “Governo tem uma agenda importante no Legislativo no próximo período e não tenho nenhuma dúvida de que, quanto mais forte for a base política, mais sinalizamos a capacidade de fazer com que as reformas sejam votadas o mais rápido possível”, declarou.

De acordo com Pimenta, uma base forte sinaliza a investidores a “força política do governo e ajuda a controlar inflação e um ambiente de negócios mais favorável”

Mais cedo, o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou que a entrada de PP e Republicanos no governo é “importante”, mas não antecipou o desenho da Esplanada.