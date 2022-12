Pimenta: Cabe às Forças Armadas responsabilidade sobre o que vier a acontecer

O favorito para assumir a Secretaria de Comunicação, o deputado federal reeleito Paulo Pimenta (PT-RS), responsabilizou as autoridades do Distrito Federal pelo sentimento de insegurança que ronda a capital federal. De acordo com ele, a omissão nas investigações gera um sentimento de “cumplicidade” que cria a sensação de insegurança e as Forças Armadas devem se responsabilizar sobre “o que vier a acontecer”.

“O ambiente de insegurança é provocado por um sentimento de impunidade. Acontecer tudo o que aconteceu aqui Brasília no dia 12 e até hoje ninguém foi detido, ninguém foi responsabilizado”, disse o parlamentar, em conversa com jornalistas na tarde desta terça-feira (27), após a Polícia Militar do Distrito Federal ter encontrado hoje, por volta das 16 horas, uma mochila suspeita no Setor Hoteleiro Norte, em Brasília. O parlamentar se referiu aos atos de vandalismo que ocorreram em Brasília, no dia 12 deste mês, que deixaram um rastro de cinco ônibus e três carros de passeio incendiados, sendo sete deles totalmente consumidos pelo fogo.

“As pessoas que colocaram fogo em ônibus em Brasília saíram de QG do Exército”, disse Pimenta. “É razoável que o Exército ainda não tenha determinado revista em acampamento do QG? É razoável que o Exército e as Forças Armadas não tenham determinado revista?”, emendou as perguntas.

Diante do cenário, Pimenta destaca que “qualquer mochila, qualquer carro abandonado no local acaba gerando uma suspeita”. “Porque as autoridades permitem que o sentimento de impunidade crie essa insegurança que a sociedade está vivendo”, declarou.

O parlamentar classificou como “absolutamente inaceitável” a falta de providência tomada pelas Forças Armadas sobre o acampamento no QG do Exército. “Cabe a eles autoridades do Distrito Federal, incluindo Exército e Forças Armadas a responsabilidade sobre qualquer coisa que possa acontecer”, enfatizou. De acordo com Pimenta, as Forças Armadas têm omissão e responsabilidade com acampados no QG do Exército. “Essa omissão que chega a gerar uma espécie de cumplicidade que cria esse sentimento de insegurança.”

Conforme mostrou o Broadcast Político, após a suspeita nesta tarde, a PM acionou a Operação Petardo para apurar o risco de ser uma bomba. Neste momento, o hotel em que o presidente diplomado Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está hospedado, no Setor Hoteleiro Sul, é sobrevoado por helicópteros.