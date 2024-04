PF prende ex-deputada de 72 anos condenada por corrupção na Máfia das Sanguessugas

A Polícia Federal prendeu na manhã desta segunda-feira, 1º, uma ex-deputada federal do Rio de Janeiro condenada na Operação Sanguessuga que era considerada foragida da Justiça. De acordo com a corporação, trata-se da secretária municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Igualdade Racial na Prefeitura de São João de Meriti, Almerinda Filgueiras de Carvalho.

A ex-parlamentar, de 72 anos, foi sentenciada a nove anos de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, diz a PF. Segundo a corporação, o juízo da 7° Vara da Seção da Justiça Federal em Mato Grosso expediu, no último dia 25, uma ordem de prisão preventiva decorrente de decisão condenatória contra a ex-deputada.

A sentença é decorrente das investigações iniciadas em 2006, com a deflagração de Operação contra a ‘Máfia das Ambulâncias’. A ofensiva visou desarticular um grupo de parlamentares e empresários que fraudava licitações para aquisição de ambulâncias em prefeituras de, ao menos, 20 Estados.

A prisão da ex-parlamentar foi executada pelos policiais federais do Grupo de Capturas do Núcleo de Operações da Delegacia da PF em Nova Iguaçu. Após a detenção, ela foi levada à Delegacia de Polícia Federal na cidade e depois vai passar por exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal. Em seguida, deve ser encaminhada ao sistema prisional do Estado.

