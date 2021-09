PF indicia homem que enviou e-mails ofensivos a ministros do STF

A Polícia Federal indiciou, na tarde desta quinta-feira, 2, um homem de 34 anos, morador de Teixeira de Freitas, município baiano a 800 quilômetros da capital Salvador, que enviou diversos e-mails ofensivos a autoridades públicas.

Entre os remetentes estão um ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e uma desembargadora do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2), no Rio de Janeiro. As vítimas não tiveram as identidades reveladas. De acordo com a PF, a magistrada começou a receber as ofensas depois de atender um pedido de habeas corpus e mandar soltar um empresário brasileiro que estava preso temporariamente.

A investigação foi feita em colaboração com o Gabinete de Segurança Institucional do TRF 2, que conseguiu identificar uma rede de contas falsas usadas no envio dos e-mails.

O homem poderá responder pelo crime de injúria com aumento da pena por ter sido cometido contra funcionário público em razão de suas funções.