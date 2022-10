PF faz vistoria na casa de Roberto Jefferson

Policiais federais estão fazendo uma vistoria na casa do ex-deputado federal Roberto Jefferson (PTB) em Levy Gasparian, no sul do Estado do Rio, às 19h30 deste domingo, 23. O ex-parlamentar se entregou à PF, que desde o início da tarde tentava cumprir uma ordem de prisão expedida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Os agentes procuram armas e outros objetos passíveis de serem apreendidos. Por enquanto não há informações sobre o resultado da vistoria.