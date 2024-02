PF faz operação para investigar suspeito de criar ‘vaquinha’ para financiar assassinato de Lula

Suspeito, segundo a PF, colabora com as investigações, e confirmou a autoria da publicação

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta terça-feira, 6, uma operação na cidade de Aracruz, no Espírito Santo, com a finalidade de investigar a pessoa que abriu uma “vaquinha” na internet para contratar um mercenário que mataria o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

De acordo com a PF, a investigação teve início a partir de um post nas redes sociais que divulgava a ideia de um fundo colaborativo para bancar o atentado contra o presidente. Em cumprimento à ordem expedida pela Justiça capixaba, as autoridades policiais foram até a residência do investigado e apreenderam seu computador e celular.

O suspeito, segundo a PF, colabora com as investigações, e confirmou a autoria da publicação. Sua identidade está mantida em sigilo.

A operação foi batizada de Eco, em referência à mitologia grega, especificamente a uma jovem que falava demais.

Em agosto de 2023, a PF também prendeu o fazendeiro Arilson Strapasson por ameaças ao presidente da República. O investigado teria dito que ia “dar um tiro” em Lula e chegou a tentar descobrir o hotel em que o petista se hospedou em Santarém, no Pará, para a Cúpula da Amazônia.