PF abre inquérito para investigar se apagão foi sabotagem

A Polícia Federal (PF) abriu nesta terça-feira, 22, uma investigação sigilosa sobre o apagão que deixou 25 Estados e o Distrito Federal sem luz na semana passada.

Os investigadores querem chegar às causas da pane nos sistemas de energia. A principal linha de investigação é que houve sabotagem. Se ficar provado, os responsáveis podem responder pelo crime de atentado contra a segurança de serviço de utilidade pública.

O que se sabe até o momento é que o ponto de partida do apagão foi um erro no sistema de proteção de uma linha de transmissão no Ceará operada pela Chesf, subsidiária da Eletrobras, mas o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) afirmou que essa falha, por si só, não seria suficiente para afetar todo o sistema.

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, descartou de saída que o apagão tenha sido causado por problemas no suprimento energético ou na segurança do sistema elétrico. Ele já havia defendido a “participação muito ativa” da Polícia Federal no caso. “Não podemos errar por omissão”, disse no dia seguinte ao apagão. “Temos que trabalhar com todas as hipóteses.”