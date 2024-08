Pesquisas devem indicar repercussão de início da campanha

Uma nova rodada de pesquisas eleitorais sobre a corrida pela Prefeitura de São Paulo deve ser divulgada nesta semana, a começar pela sondagem realizada pelo instituto Datafolha, com publicação prevista, segundo o registro feito no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), na próxima quinta-feira. O levantamento será o primeiro após os debates realizados pela Band e pelo Estadão em parceria com o Terra e a FAAP.

A pesquisa Datafolha também vai colher o impacto dos primeiros dias da campanha oficial, que começou na última sexta-feira. Serão ouvidos 1.204 moradores de São Paulo. Outros três institutos – Atlas Intel, Instituto Paraná e Fundação Escola de Sociologia e Política – registraram a realização de levantamentos em datas próximas ao Datafolha.

Ricardo Nunes (MDB), Guilherme Boulos (PSOL), José Luiz Datena (PSDB), Pablo Marçal (PRTB) e Tabata Amaral (PSB) aparecem nas primeiras posições na disputa pela Prefeitura de São Paulo, segundo a última pesquisa Datafolha.

A pesquisa, divulgada no dia 8 de agosto, apresentou um cenário de empate técnico entre o prefeito Ricardo Nunes (MDB) e o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), com 23% e 22% das intenções de voto respectivamente. O levantamento mostrou disputa acirrada pela terceira colocação, com Pablo Marçal (PRTB) e José Luiz Datena (PSDB) empatados com 14%. A deputada federal Tabata Amaral (PSB) registrou 7% na sondagem.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.