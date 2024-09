Pesquisa Real Time Big Data em Santos: Rosana Valle tem 44% contra 39% de Rogério Santos

Pesquisa Real Time Big Data sobre a eleição em Santos (SP) aponta que a deputada estadual Rosana Valle (PL) tem 44% das intenções de voto e está numericamente à frente do atual prefeito, Rogério Santos (Republicanos), que tem 39%. Como a margem de erro é de três pontos porcentuais para mais ou para menos, eles estão tecnicamente empatados.

Telma de Souza (PT) está em terceiro com 9%, seguida de Nando Pinheiro (Avante) com 2%. Brancos e nulos são 2% e 4% dos eleitores estão indecisos. Os dados dizem respeito à pesquisa estimulada, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos eleitores. O instituto não testou cenário de segundo turno.

Na pesquisa espontânea, Rosana aparece com 29% das menções, seguida de Rogério com 25%. Telma tem 6% das citações e outros candidatos foram mencionados em 3% das vezes. Indecisos são 29% e outros 8% disseram que votarão nulo ou em branco.

A candidata do PT é a mais rejeitada: 61% disseram que não votariam nela. Em seguida, vem Nando Pinheiro com 51%, Rogério Santos com 44% e Rosana Valle com 42%.

O Real Time Big Data entrevistou 800 eleitores entre os dias 27 e 28 de setembro em Santos. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo SP-04529/2024.