Pesquisa Quaest: Nunes tem 24%; Marçal, 23%; e Boulos, 21% na disputa em SP - O Liberal

Pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira, 11, sobre a intenção de voto à Prefeitura de São Paulo indica um empate triplo entre o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), e o empresário e influenciador Pablo Marçal (PRTB).

Ricardo Nunes lidera, com 24% de menções no cenário estimulado. Ele é seguido por Pablo Marçal, com 23%, e Guilherme Boulos, com 21%. Como a margem de erro é de três pontos porcentuais, eles estão em empate técnico, dentro da margem de erro.

Em seguida, o apresentador de TV José Luiz Datena, do PSDB, tem 8%. Ele está empatado numericamente deputada federal Tabata Amaral (PSB), que também figura com 8%. A economista Marina Helena (Novo) tem 2% e Bebeto Haddad, do DC, 1%. Os candidatos Ricardo Senese (UP), João Pimenta (PCO) e Altino (PSTU) não pontuaram São 5% os indecisos e 8% votam branco, nulo ou não querem ir votar.

A Quaest realizou 1.200 entrevistas presenciais em São Paulo com eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 8 e 10 de setembro. O índice de confiança é de 95% e a margem de erro é de três pontos porcentuais. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo SP-09089/2024.

No levantamento anterior da Quaest, divulgado em 28 de agosto, Boulos, Nunes e Marçal figuravam em empate técnico. O deputado federal do PSOL liderava numericamente, com 22% de menções no cenário estimulado, em empate técnico com Pablo Marçal e Ricardo Nunes, com 19% de intenções de voto cada.

Na pesquisa anterior, Datena tinha 12%, Tabata, 8%, Marina Helena, 3%, e Bebeto Haddad, 2%. Senese, Pimenta e Altino não pontuaram. Os indecisos eram 8% os indecisos e 7% diziam votar branco ou nulo.

Em relação ao levantamento anterior, Nunes cresceu cinco pontos porcentuais, além da margem de erro, variando de 19% para 24% de menções. Pablo Marçal também cresceu além da margem de erro, indo de 19% a 23%. Guilherme Boulos, por outro lado, oscilou para baixo, de 22% para 21% de menções.

Datena, por outro lado, recuou de 12% para 8%. Tabata obteve o mesmo resultado numérico, com 8%. Marina Helena oscilou para baixo, indo de 3% a 2%, e Bebeto Haddad oscilou um ponto, indo de 2% a 1%.