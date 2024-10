Política Pesquisa Quaest em Goiânia: Sandro Mabel tem 46% e Fred Rodrigues, 39% no 2º turno

O candidato à Prefeitura de Goiânia Sandro Mabel (União Brasil) lidera a disputa pelo segundo turno contra Fred Rodrigues (PL), segundo a pesquisa Quaest divulgada nesta quinta-feira, 17. Mabel tem 46% das intenções de voto, ante 39% de Rodrigues. A margem de erro do levantamento é de 3 pontos porcentuais.

Brancos, nulos e eleitores que não votariam somam 11%. Indecisos são 4%. A pesquisa Quaest, contratada pela TV Anhanguera, ouviu 900 pessoas entre os dias 14 e 16 de outubro. O nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número GO-08277/2024.

A pesquisa também apurou as intenções de votos espontâneos, ou seja, quando não são informados os nomes dos candidatos aos entrevistados. Nesse cenário, os postulantes aparecem tecnicamente empatados, considerando a margem de erro de três pontos porcentuais. Mabel foi citado por 34% dos eleitores, enquanto Rodrigues recebeu 30% das menções dos entrevistados. Brancos, nulos e aqueles que não votariam somam 4%. Indecisos são 32%.

O levantamento questionou os eleitores em quem eles votaram para prefeito no primeiro turno das eleições. Entre os entrevistados que escolheram Adriana Accorsi (PT), 73% declararam apoio a Sandro Mabel e 16% disseram preferir Fred Rodrigues. Adriana ficou em terceiro lugar na corrida eleitoral, com 24,44% dos votos. Para esse recorte, a pesquisa Quaest considerou apenas os candidatos que receberam pelo menos 5% dos votos declarados no primeiro turno.

Entre os entrevistados, 78% se dizem decididos sobre o voto, enquanto 22% afirmam que ainda podem rever o candidato escolhido. Os eleitores de Rodrigues são os mais decididos, sendo 83% os que se dizem totalmente certos de que votariam no candidato do PL. Mabel conta com a certeza de 79% dos entrevistados.