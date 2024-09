Pesquisa Quaest em BH: Tramonte tem 27%, Fuad, 20%, e Engler, 16% - O Liberal

Pesquisa Quaest para a prefeitura de Belo Horizonte (MG) divulgada nesta quarta-feira, 11, indica que o apresentador e deputado estadual Mauro Tramonte, do Republicanos, lidera as intenções de voto no cenário estimulado, além de vencer todas as simulações de segundo turno propostas pelo levantamento.

No primeiro turno, Tramonte tem 27% de menções e é seguido pelo atual prefeito da capital mineira, Fuad Noman (PSD), citado por 20% dos entrevistados. O deputado estadual Bruno Engler, do PL, tem 16% de menções. Noman e Engler estão em empate técnico, dentro da margem de erro do levantamento, de três pontos porcentuais.

Engler é seguido pela deputada federal Duda Salabert, do PDT, com 11% de intenções de voto. A pedetista está numericamente à frente do deputado federal Rogério Correia, do PT, com 5% de citações. Engler e Salabert estão empatados tecnicamente, dentro da margem de erro, assim como Salabert e Correia.

O senador Carlos Viana, do Podemos, registrou 4% de citações, Gabriel, do MDB, 3%, e Wanderson Rocha (PSTU), 1%. Indira Xavier (UP) e Lourdes Francisco (PCO) não pontuaram. São 7% os indecisos e 6% votam branco ou nulo ou não querem ir votar.

A Quaest realizou 1.002 entrevistas na capital mineira com eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 8 e 10 de setembro. A margem de erro é de três pontos porcentuais e o índice de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo MG-08280/2024.

Em relação ao levantamento anterior da Quaest, divulgado em 28 de agosto, Tramonte oscilou negativamente, indo de 30% a 27%. Noman tinha 9% e cresceu 11 pontos porcentuais, indo a 20%. Engler tinha 12% e foi a 16%.

Duda Salabert tinha 12% de menções no último levantamento e oscilou para 11%. Correia também oscilou um ponto para baixo, de 6% para 5%. Carlos Viana recuou quatro pontos porcentuais, passando de 8% para 4%. Gabriel oscilou de 2% a 3% e Indira Xavier, de 1% a 0%.

Wanderson Rocha manteve o resultado de 1%, assim como Lourdes Francisco, que continuou sem pontuar. Os indecisos oscilaram de 10% a 7% e os votos brancos ou nulos, de 9% a 6%.

Pesquisa espontânea

Os dados são relativos ao cenário estimulado, quando o agente da pesquisa indica ao entrevistado quais são as opções de voto no pleito. Também há a pesquisa espontânea, na qual o entrevistado afirma, sem sugestões, sua intenção de voto.

Na modalidade, 55% dos entrevistados dizem não saber em quem votar, enquanto o líder de menções é Fuad Noman, com 13% de citações, seguido por Engler, com 11%, e Tramonte, com 10%. Na pesquisa espontânea, os três estão em empate técnico.

Duda Salabert tem 5% de menções, seguida por Correia, com 2%, Carlos Viana, com 1%, e Gabriel, com 1%. Os demais candidatos não pontuaram. São 2% os que dizem votar branco ou nulo.

Simulações de segundo turno

A Quaest também realizou cinco simulações de segundo turno para a eleição à prefeitura de Belo Horizonte. O nome de Mauro Tramonte figura em todos os cenários propostos e, em todas as simulações, o apresentador venceria o pleito.

Contra Fuad Noman, Tramonte tem 49% e o atual prefeito, 34%. Nesse cenário, são 6% os indecisos e 11% vota nulo ou branco

Ante Bruno Engler, o candidato do Republicanos tem 54% e Engler, 24%. Entre os dois, são 6% os indecisos e 16% vota branco ou nulo.

Em um segundo turno entre Tramonte e Salabert, o apresentador tem 59% de intenções de voto e a deputada federal, 22%. São 5% os indecisos e 14% vota branco ou nulo.

Em uma disputa contra Rogério Correia, Tramonte tem 62% e o petista, 17%. Trata-se da maior vantagem numérica entre as cinco simulações de segundo turno. Nesse cenário, 6% se dizem indecisos e 15% votariam nulo ou branco.

Contra Carlos Viana, o apresentador tem 58% e o senador, 15%. São 7% os indecisos e 20% votaria branco ou nulo.