Pesquisa Ipespe/Abrapel: avaliação negativa do governo é de 45% e positiva, 34%

Pesquisa Ipespe/Abrapel divulgada há pouco mostra que a avaliação negativa do governo continua na taxa dos 45%, mesmo número do levantamento anterior, divulgado no dia 17 de setembro. Com relação à avaliação positiva, 34% avaliam o governo de Jair Bolsonaro (PL) como ótimo, um ponto porcentual a menos. Os que avaliam o governo como regular são 18%, antes eram 19%. Não souberam responder 3%, antes eram 1%.

Rejeição

Com relação à rejeição, 54% dos eleitores dizem que não votariam em Bolsonaro de jeito nenhum, mesmo número do levantamento anterior. Não votariam em Lula 42%, antes eram 43%. Já o candidato do PDT, Ciro Gomes, é rejeitado por 38% do eleitorado, um ponto porcentual a mais do que no levantamento anterior.

Simone Tebet (MDB) teve a maior alta. A emedebista teve um aumento de 7 pontos porcentuais na rejeição. Agora, 34% dizem que não votariam na candidata.

Decisão do Voto

Ainda, segundo o instituto, 80% da população já decidiu seu voto. Os que vão decidir nos próximos dias são 4%, e esperam o último debate para decidir 5%. Vão decidir só no dia da eleição 8%. Não sabem ou não responderam 2%.

O levantamento também mostra que 70% do eleitorado acredita ser melhor que a eleição para presidente seja definida no primeiro turno, dois pontos porcentuais a mais do que no último levantamento.

A pesquisa Ipespe consultou 1.100 eleitores de todo o País por telefone entre os dias 21 e 23 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos porcentuais para mais ou para menos. O código de registro na Justiça Eleitoral é o BR-01897/2022. O levantamento foi contratado pela Associação Brasileira dos Pesquisadores Eleitorais (Abrapel).