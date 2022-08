Política Pesquisa Ipec SP: Haddad lidera com 32%; Tarcísio tem 17%, e Rodrigo Garcia, 10%

O ex-prefeito Fernando Haddad (PT) lidera disputa pelo Palácio dos Bandeirantes com 32% das intenções de voto, de acordo com pesquisa Ipec (ex-Ibope) contratada pela TV Globo divulgada nesta terça-feira, 30. Apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), o ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos) tem 17%, e o governador Rodrigo Garcia (PSDB), que tenta a reeleição, aparece com 10%.

Na comparação com o último levantamento (15/8), Haddad oscilou 3 pontos para cima (tinha 29%), Tarcísio cresceu 5 pontos (tinha 12%) e Garcia oscilou um ponto para cima (tinha 9). É a primeira pesquisa do instituto divulgada após o início do horário eleitoral.

Carol Vigliar (Unidade Popular) tem 2%, Antonio Jorge (DC), 1%, Elvis Cezar (PDT), 1% , Altino Júnior (PSTU), 1%, Vinicius Poit (Novo), 1%, Gabriel Colombo (PCB),1% e Edson Dorta (PCO), 0%.

De acordo com o levantamento, brancos e nulos somam 15%, e 20% não souberam responder.

O levantamento ouviu 1.504 pessoas entre os dias 29 e 30 de agosto em 65 municípios paulistas, e a pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-00761/2022. A margem de erro é de três pontos pOrcentuais para mais ou para menos.