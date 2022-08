Pesquisa Ipec: Na PB, Azevêdo tem 32%, Lima 16%, Nilvan 15%, e Veneziano 14%

Pesquisa do instituto Ipec para governador da Paraíba divulgada na noite desta segunda-feira, 29, aponta que o candidato João Azevêdo (PSB) aparece em primeiro lugar na corrida eleitoral no Estado, com 32% das intenções de voto. A sondagem foi divulgada pela TV Cabo Branco e o G1.

Os candidatos Pedro Cunha Lima (PSDB), Nilvan Ferreira (PL) e Veneziano Vital do Rêgo (MDB) estão tecnicamente empatados na segunda posição, com 16%, 15% e 14%, respectivamente. Em seguida, com 1% das intenções cada um, vêm Adjany Simplício (Psol), Adriano Trajano (PCO) e Major Fábio (PRTB). O candidato Antônio Nascimento (PSTU) não pontuou.

Votos em branco e nulos somam 12%. Não sabem ou não responderam 8% dos eleitores entrevistados. É a primeira pesquisa do Ipec com eleitores paraibanos.

O levantamento entrevistou 800 eleitores entre sexta-feira (26) e domingo (28) em 36 cidades da Paraíba. A margem de erro é de 3 pontos porcentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB) sob o número PB04909/2022 e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo Nº BR-05400/2022.