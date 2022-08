Pesquisa Ipec: Em Roraima, Antonio Denarium tem 45% e Teresa Surita soma 38%

Pesquisa Ipec divulgada nesta segunda-feira, 29, aponta uma disputa polarizada pelo governo de Roraima. Candidato à reeleição, o governador Antonio Denarium (PP) tem 45%, seguido por Teresa Surita (MDB), com 38%.

O pelotão de trás tem Fábio Almeida (PSOL), com 2%, além de Juraci Escurinho (PDT) e Rudson Leite (PV), com 1% cada. Brancos e nulos são 6%. Não souberam, 8%.

Na disputa pelo Senado, os candidatos Dr. Hiran (PP) e Romero Jucá (MDB) estão empatados com 26% das intenções de voto. Em seguida, aparece Telmário Mota (Pros), com 12%. Juiz Helder Girão (PMN) soma 5%. Maranhão do Povão (PDT) e Dr. Ilderson (PTB) possuem 2% cada. Bartô Macuxi (PSOL), Maurício Costa (Patriota) e Ozéas Colares (Podemos) somam 1% cada.

A pesquisa ouviu 800 pessoas nos dias 26 e 28 de agosto em 10 municípios de Roraima. A margem de erro é de três pontos porcentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral de Roraima (TRE-RR) sob o número RR-07397/2022 e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo número BR-06019/2022.