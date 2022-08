Pesquisa Ipec em Pernambuco: Marília Arraes lidera com 33%

A primeira pesquisa eleitoral do Ipec mostra a deputada federal Marília Arraes (SD) liderando a corrida eleitoral para o Governo de Pernambuco, com 33% de intenção de voto. Em seguida, levando-se em conta a margem de erro de três pontos porcentuais, há empate técnico entre três nomes: Raquel Lyra (PSDB), que tem 11%, seguida de perto por Anderson Ferreira (PL), com 10%, e Miguel Coelho (UB), com 9%. Danilo Cabral (PSB), candidato governista, pontua 6%.

Cabral lidera o ranking de rejeição com 22% do eleitorado afirmando não votar de maneira alguma no candidato indicado pelo atual governador, Paulo Câmara (PSOL). Marília Arraes tem 19% de rejeição, Anderson Ferreira e Miguel Coelho marcam 18% cada e João Arnaldo (PSOL) tem 16%. Enquanto isso, Raquel Lyra marca 14% de rejeição.

Na disputa pelo Senado, o cenário está mais aberto, com empate técnico pela única vaga à Câmara Alta. O deputado federal André de Paula (PSD) lidera com 14% de intenção de voto, seguido pela deputada estadual Teresa Leitão (PT), com 12% e o ex-prefeito de Petrolina, Guilherme Coelho (PSDB), que tem 9%. Em seguida estão o ex-ministro Gilson Machado Neto (PL), com 7%, e Carlos Andrade Lima (UB), com 3%.

A pesquisa Ipec em Pernambuco ouviu 1.200 eleitores, presencialmente, entre os dias 12 e 14 de agosto. A margem de erro é de três pontos porcentuais, para mais ou para menos. O levantamento, feito sob encomenda pela Globo, foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com numeração PE-03575/2022.