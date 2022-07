Pesquisa Ipec: Castro tem 20% para o governo do Rio; Freixo, 14%

O governador Cláudio Castro (PL) tem 20% das intenções de voto para o governo do Rio de Janeiro, aponta pesquisa Ipec no Estado divulgada nesta quinta-feira, 21, ante 14% do deputado federal Marcelo Freixo (PSB). Ambos estão tecnicamente empatados no limite da margem de erro, que é de três pontos para mais ou para menos.

A pesquisa também testou o nome Anthony Garotinho (União Brasil), que aparece com 9% da preferência dos eleitores. Contudo, o ex-governador anunciou esta semana que não vai mais concorrer ao governo do Estado.

Em seguida, vêm Rodrigo Neves (PDT), com 6%; Cyro Garcia (PSTU), com 4%; Eduardo Serra (PCB), com 3%; Coronel Elmir Larangeira (PMB), com 2%; Milton Temer (PSOL), com 1%; e Paulo Ganime (Novo), com 1%. O cenário desconsidera o ex-prefeito Marcelo Crivella, que ainda não definiu se vai concorrer ao governo.

A disputa também sofreu a baixa de Felipe Santa Cruz, ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), que saiu do quadro de pré-candidatos ao governo. Ele era o indicado do prefeito Eduardo Paes (PSD), que buscava atrair o PSDB para a vice da chapa.

Os tucanos, porém, decidiram indicar César Maia (PSDB) para a vice de Freixo, o que incomodou o prefeito. O anúncio de Maia para a chapa do pessebista deve ocorrer nesta sexta-feira, 22.

A pesquisa Ipec fez 1.008 entrevistas presencialmente entre os dias 16 e 19 de julho. A pesquisa foi registrada no TSE com o número RJ-08610/2022.