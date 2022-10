Pesquisa Genial/Quaest: em votos válidos, Lula tem 52% e Bolsonaro, 48%

Pesquisa Genial/Quaest de intenções de votos para a Presidência divulgada há pouco mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 52% dos votos válidos. O candidato à reeleição, presidente Jair Bolsonaro (PL), tem 48% dos votos válidos. Lula oscilou 1 ponto para baixo, enquanto Bolsonaro oscilou 1 ponto para cima ante o levantamento anterior da última quarta-feira (26).

Nos votos totais, Lula aparece com 46% das intenções de voto. O presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, tem 43%. Votos em brancos, nulos ou eleitores que não votarão somam 6% e os indecisos, 5%. Lula oscilou 2 pontos porcentuais para baixo e Bolsonaro oscilou um ponto porcentual para cima ante a pesquisa anterior, divulgada no dia 26.

Quando esses dados são ponderados em relação ao grupo de eleitores com maior probabilidade de comparecer no dia da votação (“likely voter model”), Lula aparece com 51,4% dos votos válidos (ante 52,1% de 26 de outubro) contra 48,6% de Bolsonaro ante (47,9% de 26 de outubro).

O levantamento diz ainda que 92% dos eleitores entrevistados declararam que o voto é definitivo e 7%, que podem mudar caso “algo aconteça”. Não sabe ou não respondeu, 1%.

A pesquisa ouviu 2 mil eleitores entre os dias entre os dias 28 e 29 de outubro. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada junto à Justiça Eleitoral e protocolada sob o número. BR-05765/2022.