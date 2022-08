Pesquisa Genial-Quaest: 62% consideram que ajustes em benefícios visam campanha

A Pesquisa Genial-Quaest divulgada na manhã desta quarta-feira (17) mostra que 58% dos eleitores sabem que o Auxílio Brasil, e outros benefícios turbinados pelo governo, são de responsabilidade da administração de Jair Bolsonaro. No entanto, 62% consideram que os ajustes no auxílio têm como objetivo principal ajudar a reeleição do chefe do Executivo, enquanto 33% acreditam que são medidas destinadas a ajudar as pessoas.

Outro número do levantamento aponta que, nas simulações de intenção de voto para o primeiro turno, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva cresceu 5 pontos porcentuais entre os que recebem Auxílio Brasil. No último levantamento, Lula tinha 52% no grupo e agora desponta com 57%. Bolsonaro oscilou negativamente dos 27% para 29%.

A avaliação negativa do governo Bolsonaro é menor entre beneficiários do Auxílio Brasil, aponta a pesquisa. Entre quem recebe o benefício, a gestão é negativa para 39%, contra 42% para aqueles que não são beneficiários. O resultado, no entanto, está dentro da margem de erro de 2 pontos porcentuais da pesquisa.

O Auxílio Brasil, no entanto, não fez a percepção sobre o governo se converter de negativa para positiva. Do último levantamento, feito em 3 de agosto, para o atual, a boa avaliação caiu de 28% para 24% entre os que recebem. Por outro lado, o porcentual de pessoas que veem a gestão como regular saiu de 31% para 34%.

Entre os não beneficiários, 32% acreditam que o governo é positivo. Outros 24% veem como regular.

A pesquisa Genial/Quaest, registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número 01167/2022, ouviu 2.000 pessoas com mais de 16 anos entre os dias 11 e 14 de agosto, em entrevistas nas casas dos eleitores em 27 estados. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais, com nível de confiança de 95%. Desde julho de 2021, a Genial/Quaest realiza pesquisas de intenção de voto para as eleições presidenciais. É a mais longa série de sondagens feita presencialmente no País.