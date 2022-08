Pesquisa Datafolha: Lula vence Bolsonaro em São Paulo, Minas e Rio

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a disputa contra o presidente Jair Bolsonaro (PL) em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, maiores colégios eleitorais do País. É o que aponta a pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 18.

A vantagem do petista, que é de 15 pontos na média nacional (47% a 32%), varia entre os Estados. Entre os paulistas, Lula soma 44% contra 31% do atual presidente da República, uma diferença de 13 pontos. O resultado aponta para um cenário de estabilidade no Estado: no levantamento anterior, divulgado em 1º de julho, o ex-presidente tinha 43% contra 30% de Bolsonaro.

A vantagem de Lula diminui consideravelmente no Rio de Janeiro, onde o placar fica em 41% a 35%. Na última pesquisa, as pontuações eram de 41% contra 34%, respectivamente, o que também demonstra estabilidade.

O petista encontra a maior diferença para o adversário em Minas Gerais, onde alcança 49% contra 29%. A vantagem de 20 pontos percentuais permaneceu em relação a julho, quando Lula tinha 48% ante 28% de Bolsonaro, o que também mostra estabilidade.

Ciro Gomes (PDT), que marcou 7% na pesquisa nacional, tem 9% em São Paulo; 7% no Rio de Janeiro e 6% em Minas Gerais. Simone Tebet (MDB), que pontuou 2% no levantamento geral, soma 3% em São Paulo e no Rio e 2% em Minas.

Vera Lúcia (PSTU) tem 1% nos três Estados. Roberto Jefferson (PTB) e Eymael (DC) têm 1% em São Paulo, mas não pontuam nos demais estados, enquanto Felipe D’Avila (Novo) tem 1% no Rio de Janeiro e não pontua nos demais. Pablo Marçal (Pros) teve 1% em São Paulo e Minas Gerais, mas sua candidatura foi retirada pelo partido. Os demais candidatos não chegaram a 1%.

Entre os paulistas, 7% disseram votar nulo, branco ou nenhum, enquanto outros 2% declararam não saber em quem votar. No Rio, os índices ficaram em 8% e 2%, respectivamente. Os mineiros se dividem entre 6% de brancos e nulos e 4% que não sabem.

O instituto ouviu 5.744 eleitores em 281 cidades de terça (16), data do começo da campanha de rua, e esta quinta (18). A pesquisa, contratada por Folha e TV Globo, tem margem de erro de dois pontos porcentuais e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número BR-09404/2022.