Pesquisa Datafolha: Em MG, Lula tem 53% e Bolsonaro, 47%, dos votos válidos

Pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (29) mostra que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) registra 53% dos votos válidos no segundo turno presidencial no Estado de Minas Gerais. Já o atual chefe do Executivo, Jair Bolsonaro (PL), aparece com 47%. A margem de erro do levantamento no estado é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, ou seja, ambos estão empatados tecnicamente no limite da pesquisa.

Para calcular os votos válidos, são excluídos da amostra os votos brancos, os nulos e os eleitores que se declaram indecisos. O procedimento é o mesmo utilizado pela Justiça Eleitoral para divulgar o resultado oficial da eleição.

Segundo maior colégio eleitoral do País, desde a República Velha todos os candidatos que ganharam a disputa em Minas Gerais triunfaram também no pleito nacional. A exceção que confirma a “regra” é a eleição de 1950, quando Getúlio Vargas perdeu em Minas mas foi eleito presidente.

A pesquisa Datafolha, contratada pela Folha e pela TV Globo, ouviu 1.119 pessoas no estado de Minas, entre sexta-feira (28) e este sábado (29). O levantamento foi registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número BR-08297/2022.