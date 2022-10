Pesquisa Datafolha: Bolsonaro tem rejeição de 51%; Lula, de 46%

Pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira, 14, aponta que 51% dos eleitores não votariam de jeito nenhum no presidente Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno da eleição para Presidência da República. O índice de rejeição do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é de 46%.

Os números são os mesmos do levantamento anterior, divulgado em 7 de outubro.

A pesquisa, contratada pela TV Globo e pela Folha de S.Paulo, ouviu 2.898 pessoas, em 180 municípios, nos dias 13 e 14 de outubro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-01682/2022.