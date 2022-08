Pesquisa Datafolha: 30% consideram governo Bolsonaro ótimo/bom; 43% ruim/péssimo

Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 18, mostra que 30% dos entrevistados consideram o governo do presidente Jair Bolsonaro (PL) ótimo ou bom e 43% avaliam como ruim ou péssimo. No levantamento anterior, esses índices eram de 28% a 45%, respectivamente. A avaliação regular se manteve em 26%.

De acordo com o levantamento, a avaliação positiva de Bolsonaro atingiu, numericamente, o seu índice mais alto desde março de 2021.

O instituto ouviu 5.744 eleitores em 281 cidades de terça (16), data do começo da campanha de rua, e esta quinta (18). A pesquisa, contratada pela Folha e TV Globo, foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número BR-09404/2022. A margem de erros global é de dois pontos porcentuais para mais ou menos.