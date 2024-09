Pesquisa AtlasIntel em Manaus: Almeida tem 29,5%, Neto, 22,3%, Mandel, 18,7% e Cidade, 14,7%

Pesquisa AtlasIntel sobre o cenário eleitoral em Manaus (AM) divulgada nesta quarta-feira, 25, mostra que o atual prefeito, David Almeida (Avante), tem 29,5% das intenções de voto. O deputado federal Capitão Alberto Neto (PL) tem 22,3%, o deputado federal Amom Mandel (Cidadania) tem 18,7%, e o deputado estadual Roberto Cidade (União) registrou 14,7% na sondagem. A margem de erro é de três pontos porcentuais.

O ex-deputado federal Marcelo Ramos (PT) tem 9,5% das intenções de voto. Na sequência aparecem o deputado estadual Wilker Barreto (Mobiliza), com 2,3%, e o professor Gilberto Vasconcelos (PSTU), com 0,5%. No levantamento, 1,2% diz estar indeciso e 1,3% pretende votar em branco ou nulo.

A AtlasIntel ouviu 1.201 eleitores de Manaus entre os dias 19 e 24 de setembro. O índice de confiabilidade é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número AM-02999/2024.

Em comparação com a última pesquisa divulgada pela AtlasIntel em 27 de julho, David Almeida cresceu 6,5 pontos porcentuais. Alberto Neto oscilou 0,4 ponto porcentual para cima e Amom Mandel variou negativamente 2,6 pontos porcentuais, índice dentro da margem de erro. Roberto Cidade oscilou para cima 0,7 ponto porcentual e Marcelo Ramos caiu 4,8 pontos porcentuais.

O desempenho de David Almeida à frente da prefeitura de Manaus é aprovado por 39% dos eleitores de Manaus e rejeitado por outros 53%. Outros 8% dos manauaras não souberam responder.

Veja os cenários de segundo turno em Manaus

Em caso de segundo turno entre David Almeida e Alberto Neto, o atual prefeito tem 41,9% das intenções de voto, enquanto o deputado federal tem 36%. Indecisos somam 4,1%, e 18% dos eleitores manauaras pretendem votar branco ou nulo.

Se David Almeida enfrentar Amom Mandel, o candidato à reeleição tem 41,8% das intenções de voto, contra 30,7% do deputado federal. Não sabem somam 5,8%, e 21,7% dos eleitores votariam em branco ou nulo.

No eventual segundo turno entre Amom Mandel e Alberto Neto, o candidato do PL tem 38,3%, enquanto o deputado federal do Cidadania registrou 34,8% na sondagem. Indecisos somam 5,9%, e 21,1% votariam em branco ou nulo.