Pesquisa Atlas em SP: Boulos marca 29,4%, Marçal aparece com 25,4% e Nunes tem 22,9%

O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) tem 29,4% das intenções de voto, numericamente à frente, mas tecnicamente empatado com o ex-coach Pablo Marçal (PRTB), com 25,4%. O atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) aparece com 22,9%, empatado dentro da margem de erro, de 2 pontos porcentuais (p.p.), com o influenciador. Os dados são do cenário estimulado da pesquisa AtlasIntel divulgada nesta segunda-feira, 30.

Marçal cresceu 4,5 pontos na comparação com a rodada anterior da pesquisa divulgada na segunda-feira passada. Boulos oscilou 1,1 p.p. para cima (ele tinha 28,3%) e Nunes cresceu 2 p.p. no limite da margem de erro (ele tinha 20,9%).

A deputada Tabata Amaral (PSB) marcou 11,9% (ela tinha 10,8%). A economista Marina Helena registrou 4,2% (antes tinha 3,8%) e ultrapassou o apresentador José Luiz Datena (PSDB), que caiu de 6,9% para 3,2%. Altino Prazeres (PSTU), marcou 0,3% (eram 0,1%); João Pimenta (PCO) e Ricardo Senese (UP) continuam com os mesmos 0,1%. Indecisos são 2,1% (eram 5,8%) e 0,4% (antes 2,2%) disseram que votarão em branco ou nulo.

Em votos válidos, Boulos tem 30,1%, Marçal 26% e Nunes 23,5%. O cálculo exclui eleitores indecisos e quem respondeu que vai votar em branco ou anular o voto.

A pesquisa Atlas entrevistou virtualmente 2.190 eleitores paulistanos entre os dias 24 e 29 de setembro, com nível de confiança de 95%. O registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) segue o protocolo SP-02567/2024.

Segundo turno

No segundo turno, Boulos ganha de Marçal por 48% a 40% – são 10% de brancos e nulos e 1% de indecisos. A vantagem de 8 pontos percentuais é superior aos 5,9 pontos registrados na última semana, quando o candidato do PSOL vencia o ex-coach por 44,4% a 38,5%.

O psolista, contudo, é derrotado por Ricardo Nunes. O prefeito cresceu 8,5 pontos em um eventual tira-teima com Boulos e agora vence por 48% a 37% (indecisos são 2% e brancos e nulos, 13%). Na pesquisa anterior, o candidato do PSOL estava numericamente a frente, com 41,7% das intenções de voto contra 39,5% do atual chefe do Executivo paulistano.

O cenário de um segundo turno entre o atual mandatário e Marçal é estável. Nunes tem 46% contra 30% do ex-coach, com 21% de brancos e nulos e 3% de indecisos. Há uma semana o placar era de 47,5% a 28%.

Tabata Amaral ganha de Marçal por 56% a 38%, de Nunes por 44% a 42%, mas perde de Boulos por 37% a 35%. Os dois últimos resultados representam empate técnico pois estão dentro da margem de erro.