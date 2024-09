Pesquisa Atlas em Campinas: Saadi tem 32,5% e Tourinho, 31%, e Zimbaldi, 14%

Levantamento da AtlasIntel sobre o cenário eleitoral de Campinas (SP) aponta que, a 11 dias do pleito, o prefeito Dário Saadi (Republicanos) tem 32,5% das intenções de voto e o deputado federal Pedro Tourinho (PT), 31%. Os dois estão empatados tecnicamente na margem de erro de três pontos porcentuais.

O deputado estadual Rafa Zimbaldi (Cidadania) aparece com 14% de intenções de voto. O empresário Wilson Matos (Novo) tem 6,5% e Angelina Dias, do PCO, registra 0,8%. São 9,8% os que afirmam que vão votar em branco ou anular, e 5,4% estão indecisos.

A pesquisa Atlas realizou 800 entrevistas virtuais entre os dias 20 e 25 de setembro. A margem de erro é de três pontos porcentuais e o índice de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo SP-03828/2024.

O levantamento da AtlasIntel possui um período de coleta das respostas posterior à cassação do registro de candidatura de Dário Saadi pela 275ª Zona Eleitoral de Campinas, que ocorreu na quinta-feira, 19.

Segundo a sentença do juiz Paulo Cesar Batista dos Santos, entre os dias 16 e 25 de agosto, Saadi teria “sistematicamente se valido de sua posição de autoridade para utilizar recursos e bens públicos como instrumentos de promoção pessoal e eleitoral”.

A Justiça Eleitoral considerou que Saadi se valeu do cargo que ocupa para gravar programas eleitorais em áreas restritas de equipamentos públicos do município. “Dentre as diversas peças eleitorais representadas, verifico aquela gravada em 15 de agosto, no interior da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), no bairro Padre Anchieta, local ao qual o representado teve acesso franqueado por seguranças e profissionais de saúde em razão, exclusivamente, do cargo que ocupa. Lá, ele discorre sobre a aquisição de equipamento e sobre a integração que pretende fazer no sistema da Saúde”, disse o juiz em trecho da sentença.

Saadi afirmou ao Estadão que vai recorrer da decisão no TRE-SP. A decisão de primeira instância permite que o prefeito permaneça na disputa até o caso ser tramitado em julgado, ou seja, com o esgotamento dos recursos possíveis.

Simulações de segundo turno

Em um eventual segundo turno, Dário Saadi venceria Pedro Tourinho por 46% a 37%. Neste cenário, são 11% os votos brancos e nulos e 6% estão indecisos.

Contra Rafa Zimbaldi, o atual prefeito teria 43% dos votos ante 26% do deputado estadual. Neste caso, 25% votariam nulo ou branco e 6% não souberam responder.