Política ‘Perdeu, mané’, de Barroso a bolsonarista, fica no topo de assuntos do Twitter

Um dia após a divulgação de um vídeo no qual o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso retruca um apoiador do presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), em Nova York, as expressões “Perdeu, Mané” e “Não amola” se mantiveram no topo do ranking dos assuntos mais comentados do Twitter. Juntos, os termos acumulam quase 620 mil menções.

No trecho, um eleitor do atual presidente acompanha o ministro, que caminha ao lado de outros magistrados pelas ruas de Nova York, com questionamentos sobre as urnas eletrônicas.

“O senhor vai responder às Forças Armadas? Vai deixar o código fonte ser exposto? O Brasil precisa dessa resposta ministro, com todo respeito”, questiona. “Por favor, Barroso, responde para a gente”, pede o bolsonarista.

O ministro, então, responde: “Perdeu, mané. Não amola.”

“Agora a qualquer mimimi de bolsonarista eu vou responder com ‘perdeu, mané, não amola’. Obrigado, Barroso!”, escreveu um internauta na rede. “Barroso foi até elegante para tratar golpista que pede intervenção federal. Perdeu, mané!”, publicou outro perfil.

Barroso foi aos Estados Unidos junto de outros ministros do STF para participar de um evento promovido pelo grupo Lide – Grupo de Líderes Empresariais. No vídeo, é possível ver também o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, que tem sofrido ameaças por sua condução do processo eleitoral deste ano.