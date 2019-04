Percepção de deputados sobre relação com Planalto pioria, aponta pesquisa XP

A percepção de deputados sobre a relação com o Planalto piorou após atritos entre o presidente Jair Bolsonaro e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), revela pesquisa feita pela XP Investimentos com 201 deputados.

A avaliação negativa (ruim e péssimo) sobre o relacionamento da Câmara com a Presidência subiu de 12% em fevereiro para 55% em abril. Já a percepção de que as duas instituições se relacionam bem caiu de 57% para 16% no mesmo período.

A avaliação sobre o relacionamento individual de cada deputado com o Planalto foi na mesma direção: ruim e péssimo subiram de 19% para 30% enquanto ótimo e bom caíram de 47% para 34% em dois meses.

Os deputados federais foram consultados entre os dias 26 de março e 4 de abril, depois, portanto, do conflito público entre Bolsonaro e Maia ter sido destravado.

O levantamento aponta que a piora na percepção da relação entre os dois Poderes está relacionada ao atendimento das demandas dos deputados. Para 37% dos parlamentares consultados, os pleitos encaminhados a agências, órgãos e ministérios do governo federal têm sido mal ou muito mal atendidos (a percepção ruim era de 9% em fevereiro). Entre 21% dos deputados ouvidos, o atendimento foi avaliado como “mais ou menos” – essa classificação era de 8% há dois meses.