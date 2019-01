Pelo Twitter, Renan diz que não tem intenção de ser presidente do Senado

O senador Renan Calheiros (MDB-AL) disse, em sua conta no Twitter, que não tem intenção de ser novamente presidente do Senado Federal. “Os alagoanos me reelegeram para ser um bom senador, não presidente”, afirmou. “Já fui várias vezes presidente do Senado, em momentos também difíceis. A decisão caberá à bancada, e temos outros nomes”, escreveu Renan, que já presidiu a casa por quatro vezes.

Apesar da fala, Renan tem potencial para ser reconduzido à presidência. Ele trava uma disputa interna no MDB com a senadora sul-mato-grossense Simone Tebet. Outros senadores, como o eleito Major Olímpio (PSL-SP), resistem a Renan e já demonstram apoio à candidatura de Tebet. Além de Renan e Simone, os outros candidatos na disputa são Tasso Jereissati (PSDB-CE), Esperidião Amin (PP-SC), Álvaro Dias (Podemos-PR) e Davi Alcolumbre (DEM-AP).