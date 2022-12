Pedro Lupion é eleito novo presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária

O deputado federal Pedro Lupion (PP-PR) foi eleito o novo presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), que reúne mais de 300 parlamentares, entre deputados e senadores. Em assembleia realizada nesta terça-feira (13), a FPA escolheu a sua nova diretoria para o biênio 2023/24 em votação simbólica e por unanimidade. Lupion, que é presidente da Frente Parlamentar Mista do Biodiesel (FPBIO), era o favorito para assumir o cargo e substitui o deputado federal Sérgio Souza (MDB-PR).

Produtor rural e empresário ligado ao cooperativismo, Lupion é deputado federal desde 2019. Reeleito com 109.043 votos neste ano, integra a FPA desde o primeiro dia do mandato. Já foi coordenador de política agrícola, coordenador institucional e coordenador político da bancada na Câmara. É autor dos textos das Leis do Agro 1 e 2 (Lei 13.986/2020 e Lei 14.421/2022), que facilitam o acesso ao financiamento privado para o agronegócio no País.

É graduado em Comunicação Social com ênfase em Publicidade, mestre em Ciências Políticas nas universidades Francisco de Vittoria e Rey Juan Carlos, na Espanha, e especialista em Comunicação Política e Campanhas Eleitorais, com pós-graduação pela Georgetown University, nos Estados Unidos, onde se especializou em Administração Pública e Governança.