PDT realiza convenção nacional em Brasília na segunda-feira

O PDT realiza convenção nacional do partido nesta segunda-feira, 18, em Brasília para eleição de seu diretório. Além da executiva nacional, estão convocados todos os membros do conselho político, deputados, senadores, líderes dos movimentos partidários e os delegados eleitos dos diretórios estaduais.

Caciques do partido, como o candidato à Presidência da República derrotado nas urnas Ciro Gomes (CE), têm se posicionado contrariamente à Nova Previdência. “Deputado Mauro Filho (PDT-CE) descobriu um ESCÂNDALO dentro do projeto da #ReformadaPrevidência do governo. Determinada categoria de trabalhadores só poderá se aposentar aos 74 anos de idade e com apenas 70% do salário! Isso mesmo que você leu: 74 anos!”, escreveu Ciro em sua conta no Twitter hoje mais cedo. Mauro Filho vinha sendo cotado, até então, como um dos possíveis relatores da Nova Previdência na Comissão Especial a ser instalada na Câmara.