PDT lançará candidato ao governo de São Paulo

O presidente municipal do PDT em São Paulo, Antonio Neto, anunciou nesta quinta-feira, 17, que o partido terá candidatura própria na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes. De acordo com Neto, o nome será anunciado na próxima semana e estará alinhado à pré-candidatura de Ciro Gomes.

Para o presidente municipal do PDT em São Paulo, o Estado precisa de uma alternativa à “polarização”. O cenário atual da disputa pelo governo do Estado está fragmentado.

Na mais recente pesquisa Datafolha, divulgada em dezembro do ano passado, no cenário sem o ex-governador Geraldo Alckmin, Fernando Haddad (PT) liderava com 28%. O petista era seguido por Márcio França (PSB, 19%), Guilherme Boulos ( Psol, 11%), Tarcísio Gomes de Freitas (sem partido, 7%), Rodrigo Garcia (PSDB, 6%), Arthur do Val (Podemos, 3%), Abraham Weintraub (Brasil 35, 1%), e Vinicius Poit (Novo, 1%). Os votos brancos e nulos são 21%, e 4% não responderam.

Nas eleições de 2018, o PDT chegou a lançar o ex-prefeito de Suzano, Marcelo Cândido, ao pleito. No entanto, a candidatura foi indeferida pela Justiça Eleitoral. Cândido foi enquadrado na Lei da Ficha Limpa após ter sido condenado em ação de improbidade administrativa por lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito na época em que foi prefeito.