PDT anuncia posição no segundo turno em reunião na tarde desta terça-feira

O presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, irá se pronunciar, às 13h desta terça-feira, 4, sobre a decisão tomada em reunião com integrantes da executiva nacional da legenda e lideranças regionais acerca do apoio no segundo turno das eleições deste ano. Na direção nacional da sigla, a tendência é de apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Porém, antes de se posicionar, Lupi que ouvir primeiro os dirigentes dos diretórios regionais.