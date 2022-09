PDT aciona TSE contra apropriação da marca “Prefiro Ciro” por lulistas

O PDT, partido do candidato à Presidência Ciro Gomes, enviou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) neste sábado, 17, uma ação contra o candidato a deputado Augusto de Arruda Botelho (PSB-SP) e o perfil @jairmearrependi por apropriação da marca “Prefiro Ciro”. Os representados usaram o filtro temático alterado para “Prefiro Lula” com o objetivo de mostrar apoio ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Os advogados da campanha do pedetista argumentam que a apropriação da marca dá a impressão que Ciro decidiu apoiar Lula. “A partir do uso da expressão ‘Prefiro’ e a utilização das mesmas cores da respectiva propaganda eleitoral utilizada pelo Senhor Ciro Gomes, denota-se a similitude criando, artificialmente, na opinião pública, estados mentais, emocionais ou passionais capazes de confundir o eleitorado brasileiro”, afirmam na ação.

O perfil @jairmearrependi publicou no Twitter uma nota afirmando que a “paródia visual e a sátira em eleições é algo comum em todas as democracias” e que “uma coisa feita como piada interna” acabou ganhando grande proporção devido à divulgação de Ciro.

Botelho também se manifestou no Twitter. “33 milhões de pessoas passando fome e um candidato à presidência me processa por isso. @cirogomes vem com a gente, vamos virar juntos a página mais triste da nossa história”, escreveu.