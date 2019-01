PCdoB indica apoio à reeleição de Rodrigo Maia na Câmara

O PCdoB indicou preferência pelo apoio da legenda à reeleição de Rodrigo Maia (DEM-RJ) à presidência da Câmara dos Deputados. A sinalização foi feita durante reunião realizada na tarde desta terça-feira, em Brasília. Agora, o PCdoB deve levar essa indicação às do PSB e PDT, partidos com os quais articula a formação de um bloco para a próxima legislatura.

Foto: Richard Silva / PCdoB na Câmara

Os líderes de PDT, PSB e PCdoB haviam anunciado a formação de um bloco de oposição a Bolsonaro na Câmara, que poderia ser o maior da próxima legislatura com 70 integrantes – o PT, fora do grupo, possui 56. O bloco ainda busca a adesão de outras legendas.

De acordo com a presidente da legenda, Luciana Santos, a atual conjuntura pede uma composição mais ampla para o cargo. “Neste momento, com uma correlação de forças tão adversa, não era possível imaginar que uma candidatura do nosso campo sairia vitoriosa. Era necessário fazer composições políticas que permitam que nosso combate, debate de ideias e resistência possam se desenvolver”, afirmou.

No sábado, o PDT já havia indicado preferência de apoio a Maia, durante reunião do partido no Rio de Janeiro. No entanto, o PSB deve se opor a este movimento por considerar Maia o candidato do governo. Na semana passada, os deputados do partido se reuniram e, em uma votação consultiva, indicaram por ampla maioria que o partido não apoiará a candidatura do atual presidente. O apoio oficial do PSL a Maia teve impacto determinante no sentimento da sigla.