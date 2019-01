Paulo Guedes recebe Lorenzoni às 17 horas em seu gabinete

O ministro da Economia, Paulo Guedes, irá receber o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, às 17h desta terça-feira, 8, em seu gabinete. Ambos estiveram na reunião ministerial com o presidente Jair Bolsonaro ocorrida pela manhã no Palácio do Planalto. O encontro no final da tarde não estava previsto na agenda original dos ministros e foi informado no final da manhã pela assessoria de imprensa do Ministério da Economia.