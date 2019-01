Paulo Guedes deixa hotel e segue para cerimônia de posse de Bolsonaro

O ministro da Economia, Paulo Guedes, deixou nesta tarde o hotel onde está hospedado em Brasília em direção à cerimônia de posse do presidente Jair Bolsonaro. Ao longo do dia, Guedes foi assediado por apoiadores de Bolsonaro e posou para “selfies”.

Bolsonaro iniciou o cortejo em carro aberto ao lado da mulher, Michele, em direção ao Congresso Nacional, onde, às 15h, toma posse em sessão solene. Empossado, o presidente discursará e depois seguirá para o Palácio do Planalto, onde Michel Temer passará a ele a faixa presidencial.

Em seguida, haverá um outro discurso de Bolsonaro, desta vez no Parlatório do Planalto, e no início da noite, o novo presidente e a primeira-dama promovem uma recepção com coquetel no Itamaraty para convidados.