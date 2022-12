Paulinho nega conversa com Lula sobre espaço em governo, mas cita ‘experiência’

Após reunião com o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o presidente nacional do Solidariedade, Paulinho da Força, negou ter negociado ao longo do encontro o espaço a ser ocupado pelo partido no novo governo. Ainda assim, o dirigente relatou que os quadros do Solidariedade têm “experiência” em áreas como Trabalho, Previdência, Esporte e Desenvolvimento Agrário.

De acordo com Paulinho, a conversa foi “de início de governo” e a montagem dos ministérios deve ser feita apenas na semana que vem, a partir da diplomação de Lula pelo Tribunal Superior Eleitoral. “Lula disse que vai convidar partidos para conversar sobre governo a partir da semana que vem”, afirmou. “Nós temos interesse de participar do governo, mas não dissemos onde ou como”, seguiu o ex-presidente da Força Sindical.

A jornalistas em frente ao hotel em que Lula está hospedado em Brasília, sede do encontro, o presidente eleito relatou a ele preocupação com o País e mostrou “satisfação” com a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da transição pela CCJ do Senado.