Política Pastor do PL fica com vaga de Deltan na câmara, decide TRE do Paraná

O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) concluiu que a vaga do deputado federal cassado Deltan Dallagnol (Podemos) vai ficar com o pastor Itamar Paim (PL).

Ele teve 47 mil votos, mas foi ‘puxado’ pelo coeficiente eleitoral do partido. O pastor evangélico já aparece como ‘eleito’ no site da Justiça Eleitoral.

Dallagnol foi o deputado mais votado no Paraná, com 344.917 votos. Em pronunciamento na tarde desta quarta-feira, 17, o ex-procurador afirmou que a soberania popular e o poder do voto foram ‘anulados’ pela decisão que mandou cassar o seu mandato. “Isso frauda e mina a nossa democracia”, disse.

Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) entenderam que Dallagnol se desligou do Ministério Público Federal com quase um ano de antecedência da eleição, antevendo que os procedimentos disciplinares a que respondia poderiam colocar em risco sua futura candidatura. Os ministros concluíram que houve uma tentativa de ‘burlar’ a Lei da Ficha Limpa e anularam o registro de candidatura. Com a decisão, o ex-procurador também fica inelegível por oito anos.