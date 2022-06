‘Parte do Judiciário foca em minar a liberdade de expressão’, diz Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a tensionar sua relação com ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Em entrevista ao SBT News, o chefe do Executivo afirmou que uma parte do Judiciário em Brasília foca em “minar a liberdade de expressão”.

“Se você analisar os fatos dos últimos dois anos, você vê que uma parte do Poder Judiciário foca em cima de minar a liberdade de expressão. Você viu prisão de parlamentar, que não pode ser preso por palavras e opiniões, sejam elas quais forem”, disse durante a entrevista.

Em ataque implícito aos ministros da Corte Suprema, Bolsonaro voltou a dizer que lutará para que a liberdade seja respeitada, “e não a vontade de duas ou três pessoas em Brasília”. “Essas pessoas abusam porque querem minar a nossa candidatura para facilitar o outro lado. O que fazem com o pessoal de direita, não fazem com o pessoal de esquerda”, declarou. Bolsonaro faz referência sobretudo aos ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin e Luís Roberto Barroso, que são alvo recorrente das reclamações do presidente da República.