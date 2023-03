Parlamentar denuncia deputada do PL que postou foto com arma e referência a Lula

Zanatta publicou uma foto em que aparece segurando uma metralhadora - Foto: Reprodução

O deputado Ivan Valente (PSOL-SP) prepara uma queixa-crime no Supremo Tribunal Federal (STF) contra a colega de casa Júlia Zanatta (PL-SC), pelo delito de apologia ao crime de homicídio. A informação foi divulgada pelo próprio parlamentar da sigla na noite de domingo, 20.

Na sexta-feira, 17, Zanatta publicou uma foto em que aparece segurando uma metralhadora. Ela vestia uma camiseta com um desenho de uma arma que trazia a frase “come and take it” (“venha e pegue”, traduzido do inglês) ao lado da imagem de uma mão com quatro dedos perfurada de tiros, em alusão ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A foto repercutiu entre os apoiadores do governo de forma negativa. Gleisi Hoffman, presidente nacional do PT, afirmou que a foto é um “comportamento nazista”.

Na publicação, que continua disponível no Twitter, a deputada cita o nome do presidente e defende investidores do setor de armamentos.

Nas redes sociais, Zanatta tem reclamado de ameaças que estaria sofrendo por conta da foto. Ela rebateu Gleisi afirmando que teria ocorrido quebra de decoro ao usar a palavra “nazista” para definir o episódio.

Deputada armamentista

Júlia Zanatta foi a sexta deputada federal mais votada de Santa Catarina e elegeu-se principalmente a partir da pauta armamentista. Ela é amiga do também deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

Na noite de sábado, 18, ela ainda postou vídeos visitando clubes de tiro em Santa Catarina, vestindo a mesma camiseta que faz alusão à violência contra o presidente Lula. Nas publicações, afirmou que os clubes “são locais que recebem famílias” e disse que segue “firme” contra a política desarmamentista.

Como mostrado pelo Estadão, a deputada está entre os parlamentares aliados de Bolsonaro que fazem investida no Congresso contra ‘revogaço’ antiarmas do governo Lula.