Paraná Pesquisas em Diadema: Taka Yamauchi tem 45,6% e Filippi, 43,4% no 2º turno

Levantamento do instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta segunda-feira, 14, aponta um empate técnico entre Taka Yamauchi (MDB) e José Filippi Júnior (PT) na disputa pela prefeitura de Diadema (SP). O empresário emedebista marcou 45,6%, enquanto o petista e candidato à reeleição atingiu 43,4%. A margem de erro do levantamento é de 3,8 pontos percentuais para mais ou para menos.

Os eleitores que ainda não definiram o voto para o segundo turno ou que não responderam somam 4,5%. Já os que declararam que votarão em branco, nulo ou em nenhum são 6,8%. Os dados são da pesquisa estimulada, quando são apresentados os nomes dos candidatos aos entrevistados.

O Paraná Pesquisas entrevistou 710 eleitores entre os dias 10 e 13 de outubro. O instituto afirma que a pesquisa, registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-00949/2024, possui um grau de confiança de 95%.

No cenário espontâneo, no qual não são apresentados os nomes dos candidatos aos entrevistados, Taka Yamauchi (MDB) permanece numericamente na liderança, com 39,2%. O atual prefeito e candidato do PT, José Filippi, marcou 36,8%. Também neste caso há um empate técnico entre os dois. Os entrevistados que não sabem ou não responderam representam 17%, enquanto brancos e nulos marcaram 6,5%.

Quanto ao índice de rejeição, 41,7% dos entrevistados afirmaram que “não votariam de jeito nenhum” no candidato do PT, enquanto o emedebista registrou uma rejeição de 36,9%.

A disputa entre os dois candidatos no primeiro turno foi acirrada, com uma diferença de menos de seis mil votos entre eles. Taka Yamauchi recebeu 106.141 votos, fatia que representa 47,39% dos votos válidos, e Filippi conquistou 100.983 votos, angariando 45,09%.